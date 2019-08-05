В Госдуме оценили возможность возрождения института цеховых и офисных врачей

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Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил возможность возрождения института цеховых и офисных врачей.
В Госдуме оценили возможность возрождения института цеховых и офисных врачей
  • ©pixabay.com

«Это не идея, это работа над ошибками. Производственный врач — это та когорта медицинских работников, которые занимаются непосредственно профилактикой», — заявил он.

По его словам, данная работа начинается задолго до появления той или иной патологии, связанной с вредным воздействием производственных факторов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минздрав до 20 августа должен представить в кабмин «предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве», в том числе по совершенствованию законодательства.

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