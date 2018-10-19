Источник: комиссия исключает версию саботажа при сборке ракеты «Союз-ФГ»

Государственная комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» исключила версию саботажа в ходе сборки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Комиссии понятно, что повреждение произошло не специально», — сказал он.

По словам источника, комиссия исключает версию о преднамеренной диверсии.

Ранее стало известно, что комиссия Роскосмоса и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ».

11 октября произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» во время её старта с новым экипажем МКС. Российский космонавт Алексей Овчинин и его американский коллега Ник Хейг спаслись и приземлились с помощью спускаемой капсулы.

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв сообщал, что первые результаты расследования аварии будут получены к 20-м числам октября.