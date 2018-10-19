Источник: комиссия исключает версию саботажа при сборке ракеты «Союз-ФГ»
- РИА Новости
«Комиссии понятно, что повреждение произошло не специально», — сказал он.
По словам источника, комиссия исключает версию о преднамеренной диверсии.
Ранее стало известно, что комиссия Роскосмоса и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ».
11 октября произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» во время её старта с новым экипажем МКС. Российский космонавт Алексей Овчинин и его американский коллега Ник Хейг спаслись и приземлились с помощью спускаемой капсулы.
Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв сообщал, что первые результаты расследования аварии будут получены к 20-м числам октября.