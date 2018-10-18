Источник рассказал о возможных виновниках поломки на «Союзе-ФГ»

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Комиссия Роскосмоса и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на космодроме Байконур.
Источник рассказал о возможных виновниках поломки на «Союзе-ФГ»
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«С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, но также и его руководитель, и контролёры — их задача была не допустить неправильных действий», — сказал источник.

Отмечается, что фамилии сборщиков были указаны в «бортовых журналах».

Ранее сообщалось, что заключение с выводами о причинах ЧП с «Союзом» представят 20 октября.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Ранее также стало известно, что 25-26 октября планируется пуск ракеты «Союз».

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