Источник рассказал о возможных виновниках поломки на «Союзе-ФГ»

Комиссия Роскосмоса и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

«С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, но также и его руководитель, и контролёры — их задача была не допустить неправильных действий», — сказал источник.

Отмечается, что фамилии сборщиков были указаны в «бортовых журналах».

Ранее сообщалось, что заключение с выводами о причинах ЧП с «Союзом» представят 20 октября.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Ранее также стало известно, что 25-26 октября планируется пуск ракеты «Союз».