Источник рассказал о возможных виновниках поломки на «Союзе-ФГ»
- РИА Новости
«С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, но также и его руководитель, и контролёры — их задача была не допустить неправильных действий», — сказал источник.
Отмечается, что фамилии сборщиков были указаны в «бортовых журналах».
Ранее сообщалось, что заключение с выводами о причинах ЧП с «Союзом» представят 20 октября.
11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
Ранее также стало известно, что 25-26 октября планируется пуск ракеты «Союз».