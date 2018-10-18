Источник назвал дату первого после аварии пуска ракеты «Союз»

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Источник агентства РИА Новости назвал дату пуска ракеты семейства «Союз», который станет первым с момента аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ».
Источник назвал дату первого после аварии пуска ракеты «Союз»
  • РИА Новости

По словам собеседника, запрет на пуски ракет семейства «Союз» будет снят в конце недели после подписания аварийной комиссией заключения о причинах произошедшего.

«Пуск планируется на 25-26 октября», — сказал он.

Как уточнил источник агентства в ракетно-космической отрасли, это будет пуск ракеты «Союз-2.1б» в интересах военного ведомства, который будет проведён с космодрома Плесецк. После этого будет проведено ещё несколько запусков.

«На середину ноября намечен запуск грузового корабля «Прогресс МС-10» на ракете «Союз-ФГ». После этого в первых числах декабря планируется провести пилотируемый запуск «Союза МС-11», — указал собеседник.

11 октября во время запуска «Союза МС-10» произошла авария носителя, экипаж совершил аварийную посадку.

Командир данного экипажа Алексей Овчинин рассказал о произошедшем в интервью RT.

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