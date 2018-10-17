Источник: заключение с выводами о причинах ЧП с «Союзом» представят 20 октября

Короткая ссылка
Аварийная комиссия в субботу, 20 октября, подпишет заключение о причинах аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Источник: заключение с выводами о причинах ЧП с «Союзом» представят 20 октября
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Аварийная комиссия в субботу завершит работу, будет подписано окончательное заключение и оглашены результаты», — рассказал собеседник агентства.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу удалось спастись и приземлиться с помощью спускаемой капсулы.

По словам исполнительного директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергея Крикалёва, причиной инцидента стало то, что блок первой ступени ракеты-носителя коснулся второй ступени, что привело к прерыванию штатного старта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить