Источник: заключение с выводами о причинах ЧП с «Союзом» представят 20 октября
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- РИА Новости
«Аварийная комиссия в субботу завершит работу, будет подписано окончательное заключение и оглашены результаты», — рассказал собеседник агентства.
11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
Россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу удалось спастись и приземлиться с помощью спускаемой капсулы.
По словам исполнительного директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергея Крикалёва, причиной инцидента стало то, что блок первой ступени ракеты-носителя коснулся второй ступени, что привело к прерыванию штатного старта.