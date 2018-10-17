Источник: заключение с выводами о причинах ЧП с «Союзом» представят 20 октября

Аварийная комиссия в субботу, 20 октября, подпишет заключение о причинах аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Аварийная комиссия в субботу завершит работу, будет подписано окончательное заключение и оглашены результаты», — рассказал собеседник агентства.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу удалось спастись и приземлиться с помощью спускаемой капсулы.

По словам исполнительного директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергея Крикалёва, причиной инцидента стало то, что блок первой ступени ракеты-носителя коснулся второй ступени, что привело к прерыванию штатного старта.