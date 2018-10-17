В Казахстане сформировали штаб по ликвидации последствий аварии «Союза»

В комитете по ЧС МВД Казахстана сформирован совместный штаб по ликвидации последствий аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Об этом сообщает ТАСС.

«Для выработки совместных действий по определению масштаба и ликвидации последствий аварии ракеты «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября, от казахстанской стороны сформирован совместный штаб», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что в настоящее время на месте падения фрагментов ракеты-носителя «работает совместная рабочая группа в составе представителей казахстанской и российской сторон».

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.Россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу удалось спастись и приземлиться с помощью спускаемой капсулы.

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв в интервью RT заявил, что новый экипаж отправится к Международной космической станции в начале декабря.

Он также сказал, что три пуска ракет семейства «Союз» будут проведены прежде, чем состоится запуск носителя «Союза-ФГ» с космонавтами.