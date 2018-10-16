Овчинин рассказал об аварии корабля «Союз»

Российский космонавт Алексей Овчинин, который был на борту потерпевшего аварию корабля «Союз МС-10», рассказал RT о произошедшем.

Он объяснил, что при штатной ситуации во время пуска на картинке с прямой трансляции из капсулы «можно видеть некое потряхивание, вибрации».

«Но мы почувствовали, что после того, как у нас отстрелилась первая ступень, эти вибрации продолжались и, соответственно, потом сразу же сработала аварийная сигнализация — и было понятно, что это уже нештатная ситуация», — сказал он.

По его словам, после сигнализации стало ясно, что полёт дальше продолжаться не может, предстоит «баллистический спуск».

Он рассказал, что с помощью нужной ручки необходимо «выдать некоторые команды, чтобы продублировать работу аварийной системы».

«Мы так и сделали, действовали согласно нештатной ситуации — и всё у нас дальше шло, как должны были развиваться события: баллистический спуск, открытие парашюта, спуск под парашютом, отстрел лобовой теплозащиты, заведение кресел, и дальше мы готовились к посадке», — добавил он.

Ранее стало известно, что новый экипаж отправится на МКС в начале декабря.

11 октября во время запуска «Союза МС-10» произошла авария носителя, экипаж совершил аварийную посадку.

Полёт этого экипажа на станцию запланирован на весну 2019 года.

RT ведёт прямую трансляцию.