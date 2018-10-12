Европейское космическое агентство предложило помощь в расследовании ЧП с «Союзом МС-10»
- РИА Новости
«Я сообщил «Роскосмосу», что ЕКА готово принять участие в расследовании», — заявил Вернер.
Он выразил надежду, что причина инцидента с «Союзом» будет выявлена в скором времени.
Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда будут получены первые результаты расследования инцидента с кораблём «Союз».
В корпорации отметили, что окончательных версий причин аварии к настоящему моменту нет.
11 октября во время запуска «Союза МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане. Их полёт на станцию запланирован на весну 2019 года.