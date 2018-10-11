Источник: экипаж «Союза МС-10» вылетит в Москву 12 октября

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Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг могут прибыть в Москву в пятницу, 12 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
Источник: экипаж «Союза МС-10» вылетит в Москву 12 октября
  • РИА Новости

«Экипаж вылетает в пятницу в 09:00. Дополнительная медицинская помощь им не потребуется, они сразу отправятся домой в Звёздный Городок», — уточнил собеседник агентства.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

Как стало известно позднее, авария была зафиксирована на 165-й секунде полёта.

В настоящее время состояние членов экипажа оценивается как удовлетворительное, в ходе ЧП они не получили травм.

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