Источник: экипаж «Союза МС-10» вылетит в Москву 12 октября
- РИА Новости
«Экипаж вылетает в пятницу в 09:00. Дополнительная медицинская помощь им не потребуется, они сразу отправятся домой в Звёздный Городок», — уточнил собеседник агентства.
11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
Как стало известно позднее, авария была зафиксирована на 165-й секунде полёта.
В настоящее время состояние членов экипажа оценивается как удовлетворительное, в ходе ЧП они не получили травм.