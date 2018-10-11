Жена космонавта Овчинина узнала об инциденте с «Союзом МС-10» от соседей

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Светлана Овчинина, жена российского космонавта Алексея Овчинина, который был членом экипажа совершившего аварийную посадку «Союза МС-10», в беседе с RT рассказала, что узнала об инциденте с кораблём от соседей.
Жена космонавта Овчинина узнала об инциденте с «Союзом МС-10» от соседей
  • РИА Новости

«Сначала я смотрела старт онлайн, по телевизору, потом на какой-то момент выключила телевизор и узнала от соседей эту новость. Сами понимаете моё состояние, было тяжело, но меня поддерживали мои родственники», — уточнила она.

При этом Овчинина добавила, что через 1,5 часа после ЧП ей дали возможность связаться с мужем. В ходе разговора он сказал, что вскоре у них будет возможность увидеться.

Она также поблагодарила спасателей и инженеров, которые создали систему спасения на корабле, благодаря которой, по её мнению, члены экипажа выжили.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

На борту находились Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Как стало известно позднее, авария была зафиксирована на 165-й секунде полёта.

В настоящее время состояние членов экипажа оценивается как удовлетворительное, в ходе ЧП они не получили травм.

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