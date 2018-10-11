СК возбудил уголовное дело после аварии «Союза МС-10»

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Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ после крушения корабля «Союз МС-10», заявили в пресс-службе СК России.
СК возбудил уголовное дело после аварии «Союза МС-10»
  • РИА Новости

«Следственным отделом (на правах управления) Следственного комитета Российской Федерации на комплексе «Байконур» возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Как отмечается, следователи приступили к осмотру стартового комплекса.

«Производится выемка документации», — добавили в ведомстве.

Также устанавливаются причины произошедшего и лица, действия которых привели к аварии.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о состоянии совершившего аварийную посадку экипажа МКС. 

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