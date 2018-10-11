СК возбудил уголовное дело после аварии «Союза МС-10»
- РИА Новости
«Следственным отделом (на правах управления) Следственного комитета Российской Федерации на комплексе «Байконур» возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Как отмечается, следователи приступили к осмотру стартового комплекса.
«Производится выемка документации», — добавили в ведомстве.
Также устанавливаются причины произошедшего и лица, действия которых привели к аварии.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о состоянии совершившего аварийную посадку экипажа МКС.