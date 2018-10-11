Эксперт рассказал о системе аварийного спасения «Союза МС-10»
- РИА Новости
«Система аварийного спасения нужна для того, чтобы увести капсулу с космонавтами от терпящего бедствие ракетоносителя и тем самым вывести их из-под удара в случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций», — объяснил он.
Также Орлов добавил, что во время аварийного спуска космонавты испытывают перегрузку.
«Перегрузки в данном случае, как мы с вами знаем, примерно составляли шесть единиц. Это значит, что на космонавта оказывалось давление, в шесть раз превышающее его собственный вес», — отметил эксперт.
По его словам, к подобным экстренным ситуациям космонавты готовятся во время подготовки к старту, такое воздействие им знакомо.
При этом Орлов уточнил, что каких-либо специальных медицинских манипуляций не потребовалось, состояние обоих членов экипажа оценивается как удовлетворительное.
«Сейчас решается вопрос об их эвакуации в Москву», — заключил он.
11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.
На борту корабля находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.
«Роскосмос» создал комиссию для выяснения причин ЧП.