Эксперт рассказал о системе аварийного спасения «Союза МС-10»

Академик, директор ГНЦ России — Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, доктор медицинских наук Олег Орлов в беседе с RT рассказал о работе системы аварийного спасения корабля «Союз МС-10».

«Система аварийного спасения нужна для того, чтобы увести капсулу с космонавтами от терпящего бедствие ракетоносителя и тем самым вывести их из-под удара в случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций», — объяснил он.

Также Орлов добавил, что во время аварийного спуска космонавты испытывают перегрузку.

«Перегрузки в данном случае, как мы с вами знаем, примерно составляли шесть единиц. Это значит, что на космонавта оказывалось давление, в шесть раз превышающее его собственный вес», — отметил эксперт.

По его словам, к подобным экстренным ситуациям космонавты готовятся во время подготовки к старту, такое воздействие им знакомо.

При этом Орлов уточнил, что каких-либо специальных медицинских манипуляций не потребовалось, состояние обоих членов экипажа оценивается как удовлетворительное.

«Сейчас решается вопрос об их эвакуации в Москву», — заключил он.

11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя.

На борту корабля находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

«Роскосмос» создал комиссию для выяснения причин ЧП.