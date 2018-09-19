СМИ назвали три основных признака депрессии

Определить наличие депрессии у человека можно по трём основным признакам, таким как вегетативные расстройства, ритмичность изменения настроения и утрата чувства удовольствия.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доктора медицинских наук, заведующего кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрея Шмиловича.

Он отметил, что прежде всего признаком депрессии являются вегетативные расстройства.

«Если человек просыпается в пять часов утра и у него в груди колошматит сердце, рот пересох, если у него проблемы со стулом и при этом он испытывает острую беспричинную тревогу — это первый признак», — сказал он.

Шмилович добавил, что второй признак — это ритмичность изменения настроения. Зачастую в этом случае настроение «утром значительно хуже, а к вечеру наступает облегчение».

«Третий признак, который практически наверняка говорит о клинической депрессии, — ангедония. Это утрата чувства удовольствия», — заявил он.

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