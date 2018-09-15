Источник: «Роскосмос» изучит выводы РКК «Энергия» о причине ЧП на корабле «Союз МС-09»

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Комиссия госкорпорации «Роскосмос» по расследованию причин появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» изучит и проверит данные доклада внутренней комиссии РКК «Энергия» к началу следующей недели.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Первое заседание комиссии «Роскосмоса» состоится в начале следующей недели. К тому моменту представители госкорпорации и включённые в состав комиссии специалисты ракетно-космической отрасли должны изучить и проверить выводы внутренней комиссии РКК «Энергия» с целью определения полноты предоставленных данных», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время расследование ведётся по трём направлениям, все из которых предполагают преднамеренное сверление отверстия в корабле.

При этом источник агентства, знакомый с текстом доклада РКК «Энергия», подчеркнул, что комиссии пока не удалось установить причины и личности виновных в произошедшем. 

30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля «Союз МС-09» могли просверлить.

К настоящему моменту отверстие успешно загерметизировано.

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