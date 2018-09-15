Источник: «Роскосмос» изучит выводы РКК «Энергия» о причине ЧП на корабле «Союз МС-09»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Первое заседание комиссии «Роскосмоса» состоится в начале следующей недели. К тому моменту представители госкорпорации и включённые в состав комиссии специалисты ракетно-космической отрасли должны изучить и проверить выводы внутренней комиссии РКК «Энергия» с целью определения полноты предоставленных данных», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время расследование ведётся по трём направлениям, все из которых предполагают преднамеренное сверление отверстия в корабле.
При этом источник агентства, знакомый с текстом доклада РКК «Энергия», подчеркнул, что комиссии пока не удалось установить причины и личности виновных в произошедшем.
30 августа на борту МКС зафиксировали падение давления воздуха.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля «Союз МС-09» могли просверлить.
К настоящему моменту отверстие успешно загерметизировано.