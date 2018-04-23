Изготовленный РКК «Энергия» ангольский спутник связи признан неработоспособным

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Первый ангольский спутник связи Angosat-1, который был произведён Ракетно-космической корпорацией «Энергия» и запущен в космос на ракете «Зенит» с космодрома Байконур, признан неработоспособным.
Изготовленный РКК «Энергия» ангольский спутник связи признан неработоспособным
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Первый геостационарный спутник Анголы Angosat-1 официально объявлен неработоспособным», — приводит ANGOP слова министра связи и информационных технологий Анголы Хосе Карвалью да Роши. 

Запуск Angosat-1 состоялся 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур. Спутник был застрахован на $121 млн.

В январе сообщалось, что эксперты РКК «Энергия» обнаружили сбои в системе электроснабжения ангольского спутника.

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