Изготовленный РКК «Энергия» ангольский спутник связи признан неработоспособным
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«Первый геостационарный спутник Анголы Angosat-1 официально объявлен неработоспособным», — приводит ANGOP слова министра связи и информационных технологий Анголы Хосе Карвалью да Роши.
Запуск Angosat-1 состоялся 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур. Спутник был застрахован на $121 млн.
В январе сообщалось, что эксперты РКК «Энергия» обнаружили сбои в системе электроснабжения ангольского спутника.