Первый спутник Анголы выведен Россией на расчётную орбиту
Запущенная с Байконура 26 декабря ракета-носитель «Зенит» вывела на расчётную орбиту первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Есть отделение спутника от разгонного блока», — цитирует РИА Новости представителя корпорации.
Ранее сообщалось, что с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.
RT вёл прямую трансляцию с космодрома.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему: