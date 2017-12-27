Первый спутник Анголы выведен Россией на расчётную орбиту

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Запущенная с Байконура 26 декабря ракета-носитель «Зенит» вывела на расчётную орбиту первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Есть отделение спутника от разгонного блока», — цитирует РИА Новости представителя корпорации.

Ранее сообщалось, что с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.

RT вёл прямую трансляцию с космодрома.

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