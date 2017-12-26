C Байконура стартовала ракета «Зенит» с первым ангольским спутником
C космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.
Геостационарный аппарат связи сконструирован в ракетно-космической корпорации «Энергия».
Контракт между РКК «Энергия» и Министерством телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола был заключён в 2009 году, в силу вступил в 2013 году.
Спутник должен обеспечивать вещание на территории всего африканского континента.
RT вёл прямую трансляцию с космодрома.
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