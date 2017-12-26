C «Байконура» стартовала ракета «Зенит» с первым ангольским спутником

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RT
Во вторник на космодроме «Байконур» был произведён пуск ракеты-носителя «Зенит» с первым спутником Анголы. Геостационарный аппарат связи сконструирован в ракетно-космической корпорации «Энергия» и будет эксплуатироваться ангольской компанией «Ангосат». Старт этого проекта был обусловлен подписанием в 2009 году соглашения между Москвой и Луандой, а его практическая реализация началась в 2012-м. Спутник должен обеспечивать вещание на территории всего африканского континента. RT вёл прямую трансляцию с космодрома.
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