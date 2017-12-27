В РКК «Энергия» подтвердили потерю связи с ангольским спутником

Разработавшая ангольский спутник AngoSat-1 РКК «Энергия» подтвердила потерю связи с аппаратом. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«В заданное время AngoSat-1 был выведен на расчётную орбиту и вышел на связь, но через некоторое время с него перестала поступать телеметрическая информация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалисты анализируют имеющуюся телеметрию «для устранения нештатной ситуации — ведётся работа по восстановлению связи».

Ранее источник рассказал, что с первым национальным спутником связи Анголы потеряна связь.

26 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.