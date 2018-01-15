В РКК «Энергия» обнаружили сбои в системе электроснабжения ангольского спутника

Эксперты Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» обнаружили сбои в системе электроснабжения ангольского спутника.

«Поступающая со спутника телеметрия позволила выявить проблему в работе аппаратуры системы электроснабжения космического аппарата AngoSat-1. Специалисты РКК «Энергия» завершают обработку имеющейся телеметрической информации и готовятся провести ряд тестов», — говорится в тексте сообщения на сайте корпорации.

26 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.

Позднее стало известно о потере связи с аппаратом.

29 декабря в корпорации сообщили о восстановлении связи со спутником.