В РКК «Энергия» обнаружили сбои в системе электроснабжения ангольского спутника
Эксперты Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» обнаружили сбои в системе электроснабжения ангольского спутника.
«Поступающая со спутника телеметрия позволила выявить проблему в работе аппаратуры системы электроснабжения космического аппарата AngoSat-1. Специалисты РКК «Энергия» завершают обработку имеющейся телеметрической информации и готовятся провести ряд тестов», — говорится в тексте сообщения на сайте корпорации.
26 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.
Позднее стало известно о потере связи с аппаратом.
29 декабря в корпорации сообщили о восстановлении связи со спутником.
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