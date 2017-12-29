В РКК «Энергия» сообщили о восстановлении связи с ангольским спутником AngoSat-1

Разработавшая первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1 РКК «Энергия» сообщила о восстановлении связи с аппаратом. Об этом заявили в пресс-службе компании.