В РКК «Энергия» сообщили о восстановлении связи с ангольским спутником AngoSat-1

Короткая ссылка
Разработавшая первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1 РКК «Энергия» сообщила о восстановлении связи с аппаратом. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме», — отмечается в сообщении пресс-службы.

26 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.

Позднее стало известно, что связь с ним была потеряна.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Космос
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119