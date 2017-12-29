В РКК «Энергия» сообщили о восстановлении связи с ангольским спутником AngoSat-1
Разработавшая первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1 РКК «Энергия» сообщила о восстановлении связи с аппаратом. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме», — отмечается в сообщении пресс-службы.
26 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.
Позднее стало известно, что связь с ним была потеряна.
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