Источник: ангольский спутник AngoSat-1 успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите

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Проблемы, которые возникли со связью с первым национальным ангольским спутником AngoSat-1 возникли из-за совместимости российского и французского стандартов оборудования на борту. В настоящее время спутник успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите.

«AngoSat-1 успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите. После его запуска возникли проблемы из-за «нестыковки» российских и французских регламентов», — приводит Интерфакс слова источника.

Он отметил, что проблему удалось дистанционно решить группе специалистов РКК «Энергия», которая разрабатывала космический аппарат.

Ранее сообщалось, что специалисты восстановили связь с AngoSat-1.

26 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.

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