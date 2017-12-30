Источник: ангольский спутник AngoSat-1 успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите

Проблемы, которые возникли со связью с первым национальным ангольским спутником AngoSat-1 возникли из-за совместимости российского и французского стандартов оборудования на борту. В настоящее время спутник успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите.