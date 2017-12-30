Источник: ангольский спутник AngoSat-1 успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите
Проблемы, которые возникли со связью с первым национальным ангольским спутником AngoSat-1 возникли из-за совместимости российского и французского стандартов оборудования на борту. В настоящее время спутник успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите.
«AngoSat-1 успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите. После его запуска возникли проблемы из-за «нестыковки» российских и французских регламентов», — приводит Интерфакс слова источника.
Он отметил, что проблему удалось дистанционно решить группе специалистов РКК «Энергия», которая разрабатывала космический аппарат.
Ранее сообщалось, что специалисты восстановили связь с AngoSat-1.
26 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.
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