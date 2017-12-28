Источник сообщил о восстановлении связи с ангольским спутником AngoSat-1

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Специалисты восстановили связь с первым национальным ангольским спутником AngoSat-1.

«Специалистам удалось восстановить связь со спутником AngoSat-1, с аппарата получена телеметрия», — приводит ТАСС слова источника в ракетно-космической отрасли.

26 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.

Позднее сообщалось, что связь с ним была потеряна.

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