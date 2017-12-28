Связь с ангольским спутником AngoSat пока не удалось восстановить

Восстановить связь с первым спутником Анголы AngoSat-1 не удалось, в настоящее время специалисты продолжают работу над устранением проблем. Об этом заявили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».