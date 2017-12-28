Связь с ангольским спутником AngoSat пока не удалось восстановить

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Восстановить связь с первым спутником Анголы AngoSat-1 не удалось, в настоящее время специалисты продолжают работу над устранением проблем. Об этом заявили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

«Связь с AngoSat-1 до сих пор не восстановлена. Сотрудники РКК «Энергия» продолжают работать над восстановлением связи с аппаратом», — приводит РИА Новости сообщение корпорации.

Ранее в РКК «Энергия» подтвердили потерю связи с ангольским спутником.

26 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.

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