В NASA сообщили о приближении к Земле 40-метрового астероида

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили, что в ночь с 9 на 10 февраля 2018 года к Земле приблизится астероид, размеры которого, по оценкам экспертов, составляют 40 метров.

«Хотя астероид 2018 CB невелик, его размеры могут превзойти размеры астероида, который вошёл в атмосферу Земли над Челябинском около пяти лет назад», — заявил представитель Центра слежения за околоземными объектами NASA Пол Чодас.

Отмечается, что минимальное расстояние между Землёй и астероидом может достичь 64 тыс. км.

Ранее сообщалось, что электромобиль Tesla Roadster, стартовавший на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy, покинул поле земного притяжения и начал движение к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН оценил деятельность основателя компании SpaceX Илона Маска.