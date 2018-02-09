В NASA сообщили о приближении к Земле 40-метрового астероида
«Хотя астероид 2018 CB невелик, его размеры могут превзойти размеры астероида, который вошёл в атмосферу Земли над Челябинском около пяти лет назад», — заявил представитель Центра слежения за околоземными объектами NASA Пол Чодас.
Отмечается, что минимальное расстояние между Землёй и астероидом может достичь 64 тыс. км.
Ранее сообщалось, что электромобиль Tesla Roadster, стартовавший на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy, покинул поле земного притяжения и начал движение к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН оценил деятельность основателя компании SpaceX Илона Маска.