Tesla Илона Маска движется к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите

Электромобиль Tesla Roadster, стартовавший на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy, покинул поле земного притяжения и начал движение к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите. Об этом сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск.

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«Третье включение двигателей прошло успешно. Мы пропустили марсианскую орбиту и движемся к поясу астероидов», — написал Маск в своём Twitter. Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7 февраля 2018 г. Ранее сообщалось, что центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при попытке совершить вертикальную посадку после запуска. Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник, 6 февраля, с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).