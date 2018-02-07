Tesla Илона Маска движется к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите
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«Третье включение двигателей прошло успешно. Мы пропустили марсианскую орбиту и движемся к поясу астероидов», — написал Маск в своём Twitter.
Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF— Elon Musk (@elonmusk) 7 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при попытке совершить вертикальную посадку после запуска.
Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник, 6 февраля, с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).