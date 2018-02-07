Tesla Илона Маска движется к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите

Короткая ссылка
Электромобиль Tesla Roadster, стартовавший на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy, покинул поле земного притяжения и начал движение к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите. Об этом сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск.
Tesla Илона Маска движется к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите
  • © SpaceX

«Третье включение двигателей прошло успешно. Мы пропустили марсианскую орбиту и движемся к поясу астероидов», — написал Маск в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при попытке совершить вертикальную посадку после запуска.

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник, 6 февраля, с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Космос
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru