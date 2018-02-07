Автоэксперт объяснил, зачем Илон Маск запустил в космос автомобиль Tesla

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Павел Астахов
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT назвал логичным решение основателя SpaceX и Tesla Илона Маска запустить в космос автомобиль своей компании.
Автоэксперт объяснил, зачем Илон Маск запустил в космос автомобиль Tesla
  • © SpaceX

По словам Кадакова, любой современный промоушен значительно повышает продажи продукции.

«Маску это нужно вдвойне. С одной стороны, бренд Tesla очень популярен, с другой — его финансовые показатели находятся в постоянном убытке, который до сих пор не перерос в заметные прибыли. С учётом того, что в этом году в серьёзную игру вступают такие бренды, как Jaguar со своим кроссовером, Audi, Porsche и другие, становится понятно, что безраздельное господство в дорогом сегменте электромобиля Tesla прекратится. Эти компании будут серьёзно раскручивать свои «электрические» суббренды. Поэтому акция Маска с запуском в космос своего электромобиля — это очень необычный, но вполне логичный шаг», — пояснил автоэксперт.

Ранее стало известно, что электромобиль Tesla Roadster, стартовавший на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy, покинул поле земного притяжения и начал движение к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите.

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