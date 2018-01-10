Президент SpaceX прокомментировала запуск потерянного разведывательного спутника США

Президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала о запуске американского разведывательного спутника Zuma, связь с которым в итоге была потеряна.

Как говорится в её заявлении, опубликованном на Spaceref, ракета Falcon 9 в процессе запуска космического аппарата сработала корректно.

«Для ясности, после обзора всех данных выходит, что Falcon 9 работал правильно в воскресенье ночью. Если мы или кто-либо ещё поймём, что это было не так, мы сразу же сообщим. Опубликованная информация, которая противоречит этому утверждению, категорически неверна», — указывается в заявлении.

Она также уточнила, что в связи с этим в компании не предвидят изменений в графике запусков.

Ранее SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с секретным спутником Zuma. Позднее стало известно, что аппарат не вышел на расчётную орбиту и, предположительно, потерян.

Генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин прокомментировал НСН сообщения о потере спутника Zuma правительства США.