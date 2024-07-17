На интенсиве «Архипелаг 2024» врачи рассказали о принципах правильного питания

В питании здорового человека важное значение имеют продукты, которые он употребляет в пищу, и режим питания. Об этом в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024» рассказали эксперты сегмента «Превентивная медицина» рынка НТИ «Хелснет» Сергей Чудаков и Андрей Мартюшев-Поклад.

«В питании ключевыми являются два вопроса: «что?» — какие продукты и сколько мы едим — и «когда?» — вопрос режима питания. Очень важно, чтобы пища не служила для организма сигналом, запускающим ускоренное старение, а режим питания сочетал в себе периоды приёма пищи и полноценных пищевых пауз. И конечно, важнейшей частью питания является питьё: телу нужна прежде всего чистая вода (по стакану тёплой воды после пробуждения и затем каждые 3—4 часа, лучше до приёма пищи)», — рассказал Сергей Чудаков.

Некоторые продукты питания, такие как, например, фастфуд, пончики или газировки, подают в организм сигнал, запускающий ускоренное старение. Такой сигнал тело получает, если в пище недостаточно качественного белка, витаминов и минералов (это так называемые «пустые калории»), если она стимулирует хроническое воспаление в организме, избыточное запасание жира и нарушает работу нашей пищеварительной системы.

«Лучше всего, если в каждый приём пищи мы получаем цельные животные продукты, такие как мясо, птица, яйца, рыба, творог и разнообразные овощи», — отметил Андрей Мартюшев-Поклад.

Эксперты также рассказали, как еда влияет на самочувствие.

«Наше самочувствие — это в первую очередь выработка энергии в нервной системе, головном мозге. За выработку энергии отвечают особые структуры в нашей клетке — митохондрии. Все продукты, которые помогают выработке энергии, прибавляют нам сил», — отметил Чудаков.

При этом, как уточнил эксперт, дело не столько в калориях, сколько в их качестве. Оптимально, если калории поступают в составе цельных, нерафинированных животных или растительных продуктов. Тогда они находятся в окружении витаминов и минералов, необходимых клетке помимо калорий.

«Для нормальной работы митохондрий нужен и качественный белок, и достаточно чистой воды. Как многим ни покажется странным, оптимальным «штатным топливом» в нашем организме является не глюкоза, а жиры. Их, в частности, предпочитает сердечная мышца. Глюкоза предпочтительнее для состояния стресса, когда возникает риск временного недостатка кислорода, например, при реакции типа «бей или беги», — отметил Мартюшев-Поклад.

При этом спикеры также в ходе интенсива отметили, что цельные злаки, растительные масла, фруктоза и клетчатка являются переоценёнными продуктами с точки зрения пользы, которую они несут организму.

«Принято считать полезными «цельные злаки». С одной стороны, они предпочтительнее, чем рафинированные продукты из злаков. Однако в сравнении с цельными животными продуктами и овощами цельные злаки — это настоящие «пустые калории», — рассказал Мартюшев-Поклад.

Он уточнил, что благодаря высокому содержанию крахмала «цельные злаки» вызывают избыточную выработку инсулина, особенно если крахмал поступает в сочетании с рафинированным растительным маслом. Избыток инсулина, в свою очередь, является путём к ожирению, повышенному артериальному давлению и другим хроническим болезням.

С 8 по 21 июля 2024 года в Сахалинской области проходит ежегодный проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2024» для индивидуальных участников, стартапов, компаний, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий.