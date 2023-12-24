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Врач Логачёва заявила о риске летального исхода при гриппе

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Кандидат медицинских наук врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачёва рассказала о риске летального исхода из-за заболевания гриппом.
Врач Логачёва заявила о риске летального исхода при гриппе
  • Gettyimages.ru
  • © Jacob Wackerhausen

Как она рассказала в беседе с «Лентой.ру», данное заболевание приводит к гибели 600 тыс. человек в год.

«Согласно данным ВОЗ, большая часть пациентов, у которых установлен диагноз грипп, имеет лёгкое или среднее течение болезни. Но каждый год в мире от гриппа умирают около 600 тыс. человек», — отметила специалист.

Вместе с этим врач добавила, что осложнения из-за гриппа фиксируют у 10—12% пациентов.

Логачёва подчеркнула, что в результате данного заболевания может развиваться одышка, цианоз, признаки гриппозной пневмонии, которая может сопровождаться интоксикацией и даже появлением галлюцинаций.

Ещё одной угрозой при гриппе врач назвала острое жизнеугрожающее состояние — инфекционно-токсический шок.

«На развитие такого осложнения указывают снижение артериального давления, выраженная тахикардия, резкое падение температуры и отключение сознания», — предупредила Логачёва.

Пациента в таком состоянии надо срочно госпитализировать и в больнице переводить на искусственную вентиляцию лёгких.

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