Врач Логачёва заявила о риске летального исхода при гриппе
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Как она рассказала в беседе с «Лентой.ру», данное заболевание приводит к гибели 600 тыс. человек в год.
«Согласно данным ВОЗ, большая часть пациентов, у которых установлен диагноз грипп, имеет лёгкое или среднее течение болезни. Но каждый год в мире от гриппа умирают около 600 тыс. человек», — отметила специалист.
Вместе с этим врач добавила, что осложнения из-за гриппа фиксируют у 10—12% пациентов.
Логачёва подчеркнула, что в результате данного заболевания может развиваться одышка, цианоз, признаки гриппозной пневмонии, которая может сопровождаться интоксикацией и даже появлением галлюцинаций.
Ещё одной угрозой при гриппе врач назвала острое жизнеугрожающее состояние — инфекционно-токсический шок.
«На развитие такого осложнения указывают снижение артериального давления, выраженная тахикардия, резкое падение температуры и отключение сознания», — предупредила Логачёва.
Пациента в таком состоянии надо срочно госпитализировать и в больнице переводить на искусственную вентиляцию лёгких.
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