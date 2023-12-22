Педиатр Морозова рассказала об опасных симптомах простуды у детей

Врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Морозова прокомментировала опасные симптомы простуды у детей, на которые необходимо обращать внимание.

«Если высокая температура длится более трёх дней или сопровождается другими симптомами — кашлем, одышкой, сильной слабостью, необходимо обратиться к врачу», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, родителям важно запомнить: температуру до 38 °С сбивать не надо. Это признак того, что организм борется с возбудителями заболевания.

«Кожные высыпания, сопровождающиеся повышенной температурой, чаще всего свидетельствует о наличии инфекционного заболевания. К их числу относятся, например, такие распространённые детские инфекции, как ветрянка, корь, краснуха, скарлатина», — сказала Морозова.

Также педиатр обратила внимание на острую боль в животе, сильную головную боль, судороги или другие необычные симптомы.

«Эти состояния могут быть сигналом о том, что в организме протекают другие заболевания, в частности грипп, пневмония или даже серьёзные кишечные инфекции. Как и во всех остальных перечисленных случаях, рекомендация в данном случае точно такая же: как можно скорее обратиться к педиатру», — заключила эксперт.

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