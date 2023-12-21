Невролог Цурина назвала опасным усиление головной боли при физических нагрузках у детей

Невролог НИКИ детства Наталия Цурина рассказала, в каких случаях головная боль у детей может быть опасна.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

«Существуют симптомы, которые требуют срочного визита к детскому неврологу — это головная боль во время сна, сопровождающаяся тошнотой и нарушением сознания, появление судорог, нарушения зрения при приступах боли. Опасным может быть усиление головной боли при физических нагрузках», — заявила Цурина.

По её словам, насторожить должна и боль, на которую не действуют обезболивающие.

Кроме того, отметила врач, важно узнавать, как именно выражается боль у детей.

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