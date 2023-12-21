RT в Telegram
Подпишись

Невролог Цурина назвала опасным усиление головной боли при физических нагрузках у детей

Короткая ссылка
Невролог НИКИ детства Наталия Цурина рассказала, в каких случаях головная боль у детей может быть опасна.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

«Существуют симптомы, которые требуют срочного визита к детскому неврологу — это головная боль во время сна, сопровождающаяся тошнотой и нарушением сознания, появление судорог, нарушения зрения при приступах боли. Опасным может быть усиление головной боли при физических нагрузках», — заявила Цурина.

По её словам, насторожить должна и боль, на которую не действуют обезболивающие.

Кроме того, отметила врач, важно узнавать, как именно выражается боль у детей.

Ранее травматолог-ортопед сети салонов «ОРТЕКА» Олеся Арсланова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что осанка у школьника может портиться из-за тяжёлого рюкзака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить