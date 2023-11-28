RT в Telegram
Подпишись

Врач: жирная еда и недосып повышают риск возникновения простудных заболеваний

Короткая ссылка
RT
В осенний период стоит ограничить употребление жирной, копчёной и маринованной пищи, а также поддерживать физическую активность и режим дня, рассказал в беседе с RT соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.  
Врач: жирная еда и недосып повышают риск возникновения простудных заболеваний
  • Gettyimages.ru

«Существуют так называемые провоспалительные продукты, которые создают неблагоприятную среду в организме и приводят к заболеваниям. К ним относятся растительные масла, сахар, красное мясо, копчёные и маринованные продукты. Стоит быть осторожными с приёмом жирных кислот, в частности омеги-6. Её дефицит есть совсем у немногих, а переизбыток этого микроэлемента приводит к воспалениям в организме», — рассказал Чудаков.

Он также отметил, что ослаблению иммунитета способствуют недосып, недостаток физической активности и стресс.

По его словам, длительный стресс ведёт к нарушению взаимодействия нервной и иммунной систем, поэтому при наличии такой проблемы стоит включить в свой рацион магний.

Кроме того, осенью стоит обязательно включить в свой рацион витамины группы В, С и цинк. Лучшими источниками витаминов являются ягоды, в частности чёрная смородина, черника, голубика, ежевика.

Ранее эксперт ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Андрей Козлов подчеркнул в беседе с RT, что бесконтрольный приём антибиотиков для лечения простуды приводит к формированию резистентности микроорганизмов, что опасно как для человека, лечившего простуду таким способом, так и для других людей, которые могут быть инфицированы.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить