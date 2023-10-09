Учёные из Самарского университета нашли способ предотвратить инфаркт

Учёные Самарского университета разработали методику, позволяющую оценить эластичность сосудов по сердечному и пульсовому ритму пациента: по словам исследователей, это поможет диагностировать атеросклероз и предотвратить сердечные заболевания.

Как сообщает РИА Новости, сейчас для оценки эластичности сосудов больного используются методы на основе ультразвуковых и рентгеновских систем диагностики.

Учёные Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева предложили упростить процедуру и создали способ оценки на основе анализа различий сердечного и пульсового ритма.

«Периодические колебания артериального давления, вызванные так называемыми волнами Майера, могут привести к изменению эластичности артериальных сосудов, что и вызывает дополнительную вариабельность частоты пульса. Именно эта разница и является маркером способности стенок сосудов к растяжению», — заявил доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Александр Федотов.

Как выяснилось, у пациентов с ЭКС, у которых регистрировали сердечный и пульсовой ритм, ритмы были неодинаковыми. По словам Федотова, различия обладали статической значимостью.

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