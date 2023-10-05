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Стоматолог Лосев не исключил вероятность инфаркта из-за невылеченных зубов

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Стоматолог и главный врач клиники «Мегастом» Алексей Лосев рассказал, что заболевания ротовой полости, вызванные отсутствием правильной гигиены, могут привести к осложнениям на сердце.
Стоматолог Лосев не исключил вероятность инфаркта из-за невылеченных зубов
  • Gettyimages.ru
  • © Milos Dimic

Болезнетворные бактерии, которые размножаются в полости рта, приводят к появлению кариеса и затем к воспалению околозубных тканей: десны и кости, поделился специалист в беседе с телеканалом «360».

Лосев отметил, что ротовая полость в этом случае становится очагом инфекции, которая начинает распространяться по кровеносной системе и по желудочно-кишечному тракту.

Игнорирование проблем с зубами может приводить к возникновению синдрома ночного апноэ (затруднение или полная остановка дыхания во сне), к инфарктам и инсультам.

Также могут появиться дискомфорт в шейном отделе позвоночника, мигрени. А запущенность ротовой полости приводит к пульпитам и пародонтитам, заключил стоматолог.

Ранее сообщалось, что запущенный кариес стал причиной серьёзного поражения сердца у жителя Кировской области, поэтому ему была необходима замена клапана аорты.

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