Невылеченный кариес довёл жителя Кировской области до операции на сердце

Запущенный кариес стал причиной серьёзного поражения сердца у жителя Кировской области, поэтому ему была необходима замена клапана аорты.

Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.

По данным ведомства, мужчина поступил в больницу Кирова с тяжёлой недостаточностью аортального клапана и снижением сократимости миокарда левого желудочка сердца. Отмечается, что такие изменения не характерны для молодого человека.

Тогда его госпитализировали, а по результатам анализов в крови были обнаружены повышенные воспалительные маркеры.

«В ходе дальнейшего диагностического поиска была обнаружена достаточно неожиданная причина. Пациент в течение нескольких лет не обращал внимания на здоровье своих зубов, не обращался к стоматологам. Что и привело к поражению сердца», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что врачи на Сахалине нашли у женщины в мозгу трёхсантиметровую иглу.