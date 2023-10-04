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Врачи на Сахалине нашли у женщины в мозгу трёхсантиметровую иглу

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В Минздраве Сахалинской области сообщили, что местные медики обнаружили в мозгу 80-летней пациентки трёхсантиметровую иглу.
Врачи на Сахалине нашли у женщины в мозгу трёхсантиметровую иглу
  • Gettyimages.ru

По данным ведомства, женщина живёт с иглой с рождения, так как родители хотели умертвить её в сложное военное время. Подобные случаи тогда не являлись редкостью: ребёнку в родничок вставлялась тонкая игла, которая повреждала головной мозг. Родничок затягивался, таким образом скрывая следы, а ребёнок умирал.

«Игла проникла в левую теменную долю, но это не привело к ожидаемым последствиям — девочка выжила. Более того, впоследствии её никогда не мучали головные боли. Инородное тело было выявлено только в этом году при проведении компьютерной томографии», — рассказали в Минздраве.

Отмечается, что здоровью женщины ничего не угрожает, а за её состоянием следит доктор.

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