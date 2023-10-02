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Кардиолог Напалков: люди с одышкой находятся в группе риска по инфарктам

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Кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры факультетской терапии №1 ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России Дмитрий Напалков перечислил категории людей, находящихся в группе риска по инфарктам и инсультам.
Кардиолог Напалков: люди с одышкой находятся в группе риска по инфарктам
  • Gettyimages.ru
  • © JazzIRT

Прежде всего, к таким относятся люди, страдающие одышкой, отёками, тахикардией, снижением переносимости физической нагрузки, поделился специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Инфаркт может случиться и в случае падения насосной функции сердца, когда фракция выброса левого желудочка снижается ниже 40.

Также попадают в группу высокого риска уже перенёсшие первый инфаркт или инсульт, потому что эти события могут повториться, подчеркнул врач.

«Риск будет меньше в два раза, если пациент принимает все препараты, которые ему назначены. Если же пациент отказывается от части терапии, не принимает прописанные ему лекарства, то риск повторного инфаркта или инсульта выше в три — десять раз — здесь кому как повезёт», — отметил Напалков.

По его словам, также вероятность инфаркта или инсульта выше для курильщиков и людей с высоким уровнем холестерина, с ожирением.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что COVID-19 остаётся пандемийной, а не сезонной инфекцией.

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