Врач Лебедева рассказала о продукте для улучшения работы кишечника

Костный бульон способствует заживлению слизистой кишечника, заявила гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

«Это костный бульон. Весь смак в коллагене и минералах», — цитирует Лебедеву «Российская газета».

По её словам, данный бульон также улучшает качество кожи и волос, восстанавливает при ОРВИ и отравлениях, способствует укреплению суставов.

Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова дала советы по укреплению иммунитета в осенне-зимний период. По её словам, важны соблюдение водного баланса, поддержка микрофлоры кишечника, отказ от обезжиренных продуктов, полноценное питание.