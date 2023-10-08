Врач Лебедева рассказала о продукте для улучшения работы кишечника
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«Это костный бульон. Весь смак в коллагене и минералах», — цитирует Лебедеву «Российская газета».
По её словам, данный бульон также улучшает качество кожи и волос, восстанавливает при ОРВИ и отравлениях, способствует укреплению суставов.
Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова дала советы по укреплению иммунитета в осенне-зимний период. По её словам, важны соблюдение водного баланса, поддержка микрофлоры кишечника, отказ от обезжиренных продуктов, полноценное питание.