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Врач Лебедева рассказала о продукте для улучшения работы кишечника

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Костный бульон способствует заживлению слизистой кишечника, заявила гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
Врач Лебедева рассказала о продукте для улучшения работы кишечника
  • Gettyimages.ru
  • © metamorworks

«Это костный бульон. Весь смак в коллагене и минералах», — цитирует Лебедеву «Российская газета».

По её словам, данный бульон также улучшает качество кожи и волос, восстанавливает при ОРВИ и отравлениях, способствует укреплению суставов.

Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова дала советы по укреплению иммунитета в осенне-зимний период. По её словам, важны соблюдение водного баланса, поддержка микрофлоры кишечника, отказ от обезжиренных продуктов, полноценное питание.

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