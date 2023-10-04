Диетолог Кондаурова рассказала о полезных свойствах манго

Диетолог Анастасия Кондаурова выразила мнение, что осенью манго особенно полезно.

«Этот великолепный продукт может принести вам массу пользы в холодный период. Манго — главный фрукт осени, и этому есть несколько причин», — заявила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, в манго много витамина С. Фрукт также содержит витамин А и другие антиоксиданты.

«Манго содержит витамин B6, играющий важную роль в производстве серотонина, гормона счастья. Регулярное потребление этого продукта поможет снизить риск развития депрессии в период, когда многие люди сталкиваются с пониженным уровнем энергии и тревогами», — сообщила Кондаурова.

Со своей стороны, нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с Life.ru рассказала о свойствах баклажана. В частности, в нём есть клетчатка, витамины группы В, витамин К, медь, марганец, калий, железо, фосфор и магний.

Вместе с тем эксперт отметила, что некоторым людям баклажаны противопоказаны.

«Баклажаны содержат вещество оксалат, которое может усиливать образование камней в жёлчном пузыре, поэтому не рекомендуется их употребление при желчекаменной болезни», — пояснила она.

Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова дала советы по укреплению иммунитета в осенне-зимний период. По её словам, важно соблюдение водного баланса, поддержка микрофлоры кишечника, отказ от обезжиренных продуктов, полноценное питание.