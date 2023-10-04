Диетолог Мещерякова назвала полноценное питание одним из способов повысить иммунитет
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В беседе с газетой «Известия» Мещерякова отметила, что хроническое обезвоживание создаёт риски развития проблем со здоровьем. Специалист советует употреблять достаточное количество чистой питьевой воды в течение дня.
Эксперт также рекомендует убрать из рациона рафинированные продукты и дополнить его овощами, фруктами, крупами и ягодами.
Кроме того, желательно исключить трансжиры, в том числе маргарин.
Как добавила Мещерякова, важно обеспечивать организм достаточным количеством белка, молочными и кисломолочными продуктами.
Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.