В Депздраве Москвы назвали лень защитной функцией психики
Об этом специалисты рассказали в беседе с РИА Новости.
Как объяснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, существует множество факторов, которые влияют на появление лени.
«Изменение длительности светового дня, например, может оказывать влияние на уровень энергии и настроение человека», — сказал врач.
Кроме того, добавил Тяжельников, лень и усталость могут испытывать во время цветения люди, которые страдают от аллергии на пыльцу.
«За ленью также могут скрываться и более тонкие проблемы: страхи и комплексы, когда желание действовать подавляется неосознанным страхом провала или даже страхом успеха», — отметил главный психиатр Москвы, главврач психиатрической больницы имени Алексеева Георгий Костюк.
По словам Костюка, такой тип лени связан с синдромом самозванца у человека.
Ранее исследование показало, что дизайнеры и юристы чаще других признают себя ленивыми.