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В Депздраве Москвы назвали лень защитной функцией психики

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Специалисты Департамента здравоохранения Москвы заявили, что появление лени часто связано с защитной функцией психики, которая пытается оградить человека от необязательного труда.

Об этом специалисты рассказали в беседе с РИА Новости.

Как объяснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, существует множество факторов, которые влияют на появление лени.

«Изменение длительности светового дня, например, может оказывать влияние на уровень энергии и настроение человека», — сказал врач.

Кроме того, добавил Тяжельников, лень и усталость могут испытывать во время цветения люди, которые страдают от аллергии на пыльцу.

«За ленью также могут скрываться и более тонкие проблемы: страхи и комплексы, когда желание действовать подавляется неосознанным страхом провала или даже страхом успеха», — отметил главный психиатр Москвы, главврач психиатрической больницы имени Алексеева Георгий Костюк.

По словам Костюка, такой тип лени связан с синдромом самозванца у человека.

Ранее исследование показало, что дизайнеры и юристы чаще других признают себя ленивыми.

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