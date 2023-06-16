Исследование показало, что дизайнеры и юристы чаще других признают себя ленивыми

Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, чтобы выяснить, какие работники считают себя наиболее ленивыми.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Ленивыми себя признают 18% россиян, 73% отрицают у себя наличие этого качества. К первой категории отнесли себя 22% мужчин и 15% женщин.

Чаще всего в склонности к лени признавались дизайнеры (30%), юристы и системные администраторы (по 27%), медсёстры и менеджеры по работе с клиентами (по 24%).

Реже всего признавались в наличии лени врачи (13%), а также учителя, экономисты и маркетологи (по 15%).

Ранее URA.RU сообщало, что сервис по поиску работы «Зарплата.ру» представил подборку необычных вакансий в Челябинске.