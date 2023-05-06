ВОЗ: COVID-19 никогда не будет полностью искоренён
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«Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает», — приводит РИА Новости слова Райана на брифинге.
Он отметил, что полное уничтожение коронавируса маловероятно по причине его передачи от животного к человеку.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.