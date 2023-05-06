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МИД: Россия готова сотрудничать со всеми странами для предотвращения будущих пандемий

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Россия готова к сотрудничеству со всеми странами с целью предотвращения будущих пандемий, заявили в российском МИД.
МИД: Россия готова сотрудничать со всеми странами для предотвращения будущих пандемий
  • РИА Новости

«Россия готова оказывать помощь и сотрудничать со всеми странами на принципах солидарности, равноправия и уважения международного права в поиске взаимоприемлемых решений по выходу на позитивную динамику устойчивого развития и расширению международного сотрудничества в сфере глобального здравоохранения для предотвращения будущих пандемий», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что теперь, после преодоления острой фазы кризиса, сохраняет актуальность проблематика «глобального постковидного восстановления».

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.

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