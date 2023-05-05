Роспотребнадзор на фоне решения ВОЗ сообщил, что контролирует ситуацию с COVID-19 в России
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Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
«В России проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения COVID-19, а также меры по своевременному выявлению заболевших», — заявили в службе.
Также в России проводится работа по информированию граждан по актуальным вопросам профилактики COVID-19 и ведётся постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации.
В Роспотребнадзоре добавили, что в мире сохраняется непростая эпидемиологическая ситуация в части коронавируса. В ряде стран ситуация с заболеваемостью напряжённая, отметили в службе.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.