Роспотребнадзор на фоне решения ВОЗ сообщил, что контролирует ситуацию с COVID-19 в России

Роспотребнадзор сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России остаётся на контроле службы, несмотря на заявление ВОЗ о завершении режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу в мире.

Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

«В России проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения COVID-19, а также меры по своевременному выявлению заболевших», — заявили в службе.

Также в России проводится работа по информированию граждан по актуальным вопросам профилактики COVID-19 и ведётся постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации.

В Роспотребнадзоре добавили, что в мире сохраняется непростая эпидемиологическая ситуация в части коронавируса. В ряде стран ситуация с заболеваемостью напряжённая, отметили в службе.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.