Гебрейесус: ВОЗ отменила режим ЧС по коронавирусу в мире

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.

Трансляция брифинга Гебрейесуса ведётся в YouTube-канале ВОЗ.

«Я объявляю об окончании режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что это не означает, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой в сфере здравоохранения.

26 апреля Гебрейесус заявил, что надеется в 2023 году отменить режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу в мире.

Он отмечал, что, несмотря на это, коронавирус останется, поэтому всем государствам нужно научиться бороться с COVID-19 наравне с другими инфекционными заболеваниями.