Гебрейесус: ВОЗ отменила режим ЧС по коронавирусу в мире
- AFP
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Трансляция брифинга Гебрейесуса ведётся в YouTube-канале ВОЗ.
«Я объявляю об окончании режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире», — сказал он.
При этом он подчеркнул, что это не означает, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой в сфере здравоохранения.
26 апреля Гебрейесус заявил, что надеется в 2023 году отменить режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу в мире.
Он отмечал, что, несмотря на это, коронавирус останется, поэтому всем государствам нужно научиться бороться с COVID-19 наравне с другими инфекционными заболеваниями.