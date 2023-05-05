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Гебрейесус: ВОЗ отменила режим ЧС по коронавирусу в мире

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.
Гебрейесус: ВОЗ отменила режим ЧС по коронавирусу в мире
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Трансляция брифинга Гебрейесуса ведётся в YouTube-канале ВОЗ.

«Я объявляю об окончании режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что это не означает, что коронавирус перестал быть глобальной угрозой в сфере здравоохранения.

26 апреля Гебрейесус заявил, что надеется в 2023 году отменить режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу в мире.

Он отмечал, что, несмотря на это, коронавирус останется, поэтому всем государствам нужно научиться бороться с COVID-19 наравне с другими инфекционными заболеваниями.

 

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