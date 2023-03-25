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Глава Минздрава Мурашко: искусственный интеллект в медицине не заменит врача

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что искусственный интеллект в медицине должен упростить работу медиков и сократить нагрузку, но не заменять врача.
Глава Минздрава Мурашко: искусственный интеллект в медицине не заменит врача
  • Gettyimages.ru

«Мы хотим упростить работу, сократить нагрузку, это да. Но заменить участкового врача (искусственным интеллектом) — мы такой задачи себе сегодня не ставим», — цитирует его РИА Новости.

При этом Мурашко отметил, что искусственный интеллект позволяет повысить эффективность диагностики, так как благодаря отсутствию утомляемости, в отличие от врача, он может проводить исследования без снижения качества.

В ноябре заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый рассказал, какие меры по совершенствованию оказания медпомощи пожилым разрабатывают в Совете Федерации.

В конце февраля член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин назвал сферы, в которых наиболее востребованы технологии ИИ.

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