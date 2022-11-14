В Совфеде рассказали о подготовке комплекса мер по диагностике деменции на ранних стадиях

Заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый рассказал, какие меры по совершенствованию оказания медпомощи пожилым разрабатывают в Совете Федерации.

Проблема в том, что в настоящее время врачей первичного звена, к которым пациенты обращаются чаще всего, не обучают диагностике когнитивных расстройств. Например, диагноз «болезнь Альцгеймера» имеет право поставить только психиатр, а таких специалистов в обычных поликлиниках нет, объяснил эксперт в разговоре с «Парламентской газетой».

«Мы считаем, что в план диспансеризации необходимо включить специальный блок для диагностики деменции. Для этого врач, который проводит диспансеризацию, — психиатр, невролог или семейный врач — должен проводить специальное тестирование. Это поможет выявить людей из группы риска», — отметил Круглый.

По его словам, таких пациентов в дальнейшем можно направить к специалистам, начать лечение, назначив соответствующие препараты, которые люди должны получать на ранних стадиях.

Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа доктор медицинских наук Сергей Токарев беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.