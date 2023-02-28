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Сенатор Шейкин рассказал о сферах, где востребованы технологии ИИ

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Член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин назвал сферы, в которых наиболее востребованы технологии ИИ.
Сенатор Шейкин рассказал о сферах, где востребованы технологии ИИ
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«В первую очередь, в отраслях, где необходимо анализировать большие массивы данных и быстро принимать решения. Это медицина, беспилотный транспорт, производство особо сложных продуктов и ряд других», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, на заседаниях секции «Искусственный интеллект» Совета по развитию цифровой экономики последовательно изучают все эти сферы, анализируют действующее законодательство, обсуждают, какие изменения и в какой срок нужно внести или же нужно принимать новые законы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин рассказал о положительных сторонах использования искусственного интеллекта.

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